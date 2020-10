Atendente do caixa desmaia durante assalto Reprodução

Por O Dia

Rio - Imagens da câmera de segurança de uma farmácia em Japeri, na Baixada Fluminense, flagram o exato momento em que criminosos chegam de moto, tiram o capacete e entram no estabelecimento. Dentro da farmácia, um deles se dirige até o balcão, saca um revólver e rende a atendente do caixa. Ele pede o celular dela, que implora para eles não levarem o aparelho. Nervosa, ela desmaia. O crime aconteceu nesta quinta-feira (29) em plena luz do dia.



O segundo homem pega o celular da vítima no chão e continua o assalto. A atendente se levanta e a dupla ainda rende um segundo funcionário e um cliente que estava na farmácia.



Em seguida, os dois homens fogem na moto. Confira o vídeo:

Funcionária desmaia durante assalto em farmácia de Japeri. Saiba mais: https://t.co/iiQbWYRmfC pic.twitter.com/r9VwdiCUHR — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2020

Questionada pelo jornal O DIA, a assessoria de comunicação da Polícia Civil emitiu a seguinte nota:

"De acordo com informações da 63ª DP (Japeri), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. Imagens estão sendo analisadas e testemunhas sendo ouvidas."