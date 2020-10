Será feita uma homenagem para cientistas que estão estudando sobre a vacina da covid-19 Cemitério da Penitência / Divulgação

Publicado 30/10/2020 15:45 | Atualizado 30/10/2020 15:58

Rio - Com o Dia de Finados se aproximando, a direção dos cemitérios do Rio de Janeiro está procurando formas, em meio à pandemia do coronavírus, de parentes e amigos não ficarem sem visitar entes queridos que já partiram. Para isso, foram adotadas algumas medidas de segurança e prevenção. Alguns locais optaram por transmissões online, caso do Cemitério da Penitência, localizado na Zona Norte da cidade.

"Em função da pandemia, para evitar aglomeração, a programação presencial de Finados está restrita, mas terá transmissão online pelo Facebook, Instagram e Youtube do Crematório e Cemitério da Penitência", informou a direção do local, onde também ocorrerão pelo menos três missas, uma delas com a presença do cardeal Orani Tempesta.

O horário de funcionamento será de 7h às 17h. O estacionamento do local não será cobrado. Lá também terá uma homenagem aos cientistas que buscam a cura para a covid-19. No local, terá uma pira batizada de "Chama da Esperança" que será acesa pelo religioso e só será apagada quando a vacina contra a doença for descoberta e reconhecida pela a comunidade e órgãos científicos.

Já o Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, também na Zona Norte, optou por fazer a visitação presencialmente, seguindo todos os protocolos determinados pelos órgãos de saúde. Todas as pessoas que visitarem o local terão que estar de máscara, mantendo o distanciamento de pelo menos dois metros. Também não será permitida a presença de mais de 25 pessoas por capela, através do sistema de

revezamento durante as celebrações que serão realizadas.

As visitações começarão às 7h30 e terminarão às 17h. Às 11h terá uma revoada de balões e às 11h30 um culto ecumênico.

A Subsecretaria de Conservação (Seconserva), informou que as concessionárias Reviver e Riopax (que administram sete e seis, respectivamente, dos 13 cemitérios públicos do município), manterão seu efetivo à disposição no atendimento aos visitantes para dirimir quaisquer dúvidas e também na prestação de serviço a todos que forem aos cemitérios no Dia de Finados.



O horário de funcionamento durante o feriado de 31 de outubro a 2 de novembro, será das 7h às 18h. Mas, conforme o movimento de visitantes, o horário poderá ser ampliado para às 19h, de acordo com decisão da administração de cada cemitério.

Considerando o período de pandemia, os protocolos de segurança serão reforçados; assim como a disponibilização de álcool gel e obrigatoriedade do uso de máscara dentro dos cemitérios.

Todos os cemitérios administrados pelas concessionárias deverão deixar entrar apenas pessoas que estiverem de máscara. Além disso, os enterros ocorrerão de acordo com os protocolos que já estão sendo realizados até o momento, ou seja, sem aglomeração, com número reduzido de parentes e amigos, além do tempo máximo de 30 minutos de velório, antes do sepultamento.

Cemitérios administrado pela Reviver: São Francisco Xavier (Caju), Cacuia (Ilha do Governador), Ricardo de Albuquerque, Murundu (Realengo), Santa Cruz, Guaratiba, Paquetá.

Cemitérios administrado pela Riopax: Cemitério de Piabas, Campo Grande, Irajá, São João Batista, Jacarepaguá e Inhaúma.

Agenda do Cardeal Orani Tempesta:



7h30 - Santa Missa de Finados, Cemitério da Penitência. Após a celebração será acesa a chama da Pira da Esperança e bênção do Jardim in Memoriam.



9h30 - Visita para fazer oração e levar flores na Quadra dos Padres, no Cemitério São Francisco Xavier, Caju.



11h- Bênção inaugural no Memorial “Eterno”, uma homenagem às vítimas da pandemia no Brasil e no mundo. Cemitério Jardim da Saudade - Av. Carlos Pontes, 500 - Jardim Sulacap.



14h - Visita para levar Coroa de Flores aos indigentes sepultados no Cemitério de Santa Cruz, R. da Verdade, s/n - Santa Cruz.