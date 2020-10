Por O Dia

Publicado 30/10/2020 11:38 | Atualizado 30/10/2020 12:37

Rio - Na manhã desta sexta-feira, houve um intenso tiroteio em frente à Igreja de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte do Rio, segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT). No morro do Fubá, em Cascadura, e na comunidade do Saçú, em Quintino, moradores relataram nas redes sociais que foram acordados ao som dos tiros. De acordo com a Polícia Militar, grupos de criminosos entraram em confronto nas duas comunidades.

Em nota, a PM informou que equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) seguiram para estabilizar a região e foram atacadas por disparos de arma de fogo. Ainda conforme a PM, durante o confronto, um policial caiu da caçamba de uma das viaturas operacionais e sofreu escoriações, sendo socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde do militar é estável. A polícia disse que região foi estabilizada e o policiamento segue intensificado.

Intenso tiroteio em frente à Igreja de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira.



