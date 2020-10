Rio de Janeiro - RJ - 30/10/2020 - Geral - Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, apos ser atingido por incendio na manha de terça-feira - na foto, movimentaçao de pessoas em busca de informaçao sobre consustas, exames e outros tratamentos - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 30/10/2020 12:10 | Atualizado 30/10/2020 12:20

Rio - O Hospital Federal de Bonsucesso será reaberto para atendimentos na próxima semana. Diretores do hospital fizeram uma reunião na manhã desta sexta-feira, e funcionários foram avisados de que a retomada dos atendimentos será feita gradativamente, a partir da próxima terça-feira (3), nos prédios que não foram atingidos pelo incêndio. O HFB está fechado há quatro dias, desde um incêndio que deixou três vítimas fatais.

Os setores que voltarão a receber pacientes são o ambulatório, no prédio 6; o prédio 5, onde os exames são realizados; o prédio 4, do setor administrativo; e o prédio 3, que cuida dos doentes de transplantes renais, doenças autoimunes e problemas do fígado. O prédio 2 - maternidade - ainda será reavaliado. Parte das cirurgias, que aconteciam no prédio 1, local do incêndio, serão realocadas para o Hospital Federal da Lagoa.

Na manhã desta sexta-feira, funcionários do hospital fizeram uma manifestação pela reabertura dos setores que não foram atingidos pelo incêndio. O protesto chegou a invadir a unidade e a Polícia Militar foi acionada.

"Para nós, enfermeiros, não tem Natal, nem Ano Novo. A gente presta serviço de assistência, lutamos pelo serviço público e pela responsabilidade sanitária que temos pela população", comentou Isabel Cristina, que trabalha na ortopedia. "A gente quer o laudo da Defesa civil que diga que é seguro o funcionamento, e a gente quer a permanência do serviço à população".

A Defesa Civil realiza vistoria nesta sexta-feira no setor atingido pelo incêndio.