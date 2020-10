Bondinho Pão de Açúcar comemora 108 anos com presente para visitantes Imprensa Bondinho Pão de Açucar

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 13:23 | Atualizado 30/10/2020 13:27

Rio - Um dos ícones da Cidade Maravilhosa, o Bondinho Pão de Açúcar completou 108 anos nesta terça-feira (27). Nesse tempo, mais de 45 milhões de cariocas e turistas já visitaram o parque, cuja principal atração é o teleférico mais antigo do mundo em funcionamento.

Neste sábado (31), haverá uma comemoração do aniversário do Bondinho Pão de Açúcar com uma apresentação de piano rock do músico Glaucio Cristelo. Os visitantes também serão os convidados especiais para o parabéns, com direito à distribuição de mil fatias de bolo. Todas as atividades serão realizadas no Mirante do Pão de Açúcar, localizado no segundo morro do parque.

O público ainda poderá levar para casa uma foto presente. Para garantir a foto, o visitante só precisa fazer um registro pelo parque e publicar a foto nas redes sociais, usando as hashtags #Bondinho108anos e #BondinhoPãodeAçúcar. É necessário que o perfil nas redes seja público. A foto deverá ser retirada no balcão de impressão instalado no mirante. As quantidades serão limitadas, sujeitas à capacidade do serviço.



O bondinho teve as atividades suspensas por cerca de 5 meses devido à pandemia de Covid-19. "Esse é um momento muito especial para todos nós. Fazendo uma retrospectiva, nos emociona lembrar do fechamento inédito do parque devido a um momento mundial tão delicado e saber que, mesmo com os desafios, estamos, hoje, desempenhando a função que mais amamos: recebendo visitantes que nos escolhem para dividir suas histórias e podendo comemorar mais um ano de funcionamento com eles", celebra o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes.



Moradores e nascidos no Rio de Janeiro e Grande Rio podem aproveitar a comemoração dos 108 anos do Bondinho Pão de Açúcar com 50% de desconto no bilhete regular, pela promoção Carioca Maravilha. E, para compras realizadas até o dia 30/10, apenas pelo site oficial, brasileiros e moradores de todos os estados têm 30% de desconto para visitar o parque até 30/11, pela campanha Mais Rio Por Menos. Nas duas ações, os valores promocionais não são cumulativos com outras opções de descontos já existentes.



A programação de comemoração do aniversário do Bondinho Pão de Açúcar seguirá todas medidas de saúde e higienização recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas Regras de Ouro da Prefeitura do Rio.



Programação 108 anos do Bondinho Pão de Açúcar:

Das 11h às 11h45: piano rock com Glaucio Cristelo.

Das 11h às 15h: ação de fotos com impressão para levar de presente, ao lado do bolo (quantidade limitada).

Às 12h: parabéns, com distribuição de mil fatias de bolo.

Local: Mirante do Pão de Açúcar. Em caso de chuva, será no Mirante Maria Ercília, no Morro da Urca.

Programação gratuita, mediante compra de bilhete para visitar o parque.



Serviço

Avenida Pasteur, 520 - Urca

Horário de funcionamento: das 9h às 20h aos sábados, domingos e feriados. Das 10h às 20h às segundas, quintas e sextas-feiras. Entrada de visitantes permitida até 19h. O parque não abre às terças e quartas.



Valor do Ingresso Carioca Maravilha: R$58,00 (adulto) e R$29,00 (para crianças de 6 a 12 anos). Em compras online, ainda há mais 5% de desconto. Crianças de até 5 anos não pagam ingresso.



Valor do Ingresso Mais Rio Por Menos: R$81,20, apenas para compras online. O desconto não vale para meia entrada.



Para visita ao Bondinho Pão de Açúcar, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site oficial ( www.bondinho.com.br), no qual também está disponível o regulamento completo das promoções Carioca Maravilha e Mais Rio Por Menos, e o rigoroso protocolo de segurança sanitária adotado pelo parque. As medidas de higienização e saúde ainda podem ser conferidas nas redes sociais (@bondinhopaodeacucar).