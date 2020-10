Imagem de câmera de segurança que flagrou o exato momento em que idosa é atropelada por ônibus em Belford Roxo Reprodução/Twitter

Por O Dia

Riio - Uma mulher morreu ao ser atropelada por um ônibus, em Belford Roxo, na manhã desta quinta-feira. Maria dos Santos, de 70 anos, estava do outro lado da rua quando avistou o ônibus da Transportes Santo Antônio parado na Rua Emilio Fernandes, altura do número 13.

À medida que a idosa corre acenando para frente do veículo a fim de pegá-lo, o ônibus dá partida e segue o caminho indo de encontro com a mulher. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida para atropelamento, mas ao chegarem ao local a vítima tinha já ido a óbito.

Procuradas, a Polícia Civil e Transportes Santo Antônio ainda não se pronunciaram.