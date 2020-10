Acidente na altura do 3º Comar Reprodução Twitter

Por MH

Publicado 30/10/2020 18:09 | Atualizado 31/10/2020 11:21

Rio - Um carro da Força Aérea Brasileira (FAB) capotou, nesta sexta-feira, na Avenida General Justo, Centro, no sentido Túnel Marcello Alencar. De acordo com a FAB, os quatro militares que estavam no veículo foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, por militares da Força Aérea e pelo Samu.

Bombeiros e homens da CET-Rio estiveram no local. Anderson Santana, 27 anos, e Douglas Barbosa, 22, e Matheus da Silva Pereira foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Após o atendimento, os três foram levados ao Hospital da Força Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. Tadeu Silva, 22, foi atendido no Hospital da Força Aérea do Galeão. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas após 1h hora, foi liberada.

CENTRO: foi retirado da via o carro que se envolveu em um acidente (capotou) e ocupou parcialmente a Av. General Justo em direção ao Túnel Marcello Alencar, na altura do 3º COMAR. A via está totalmente liberada e o trânsito, neste momento, está normalizado. #centro — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 30, 2020