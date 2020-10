Quatro integrantes de quadrilha de roubo de cargas foram presos Divulgação

Por O Dia

Rio - Policiais do GIT e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, em conjunto com agentes do Méier Presente, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas do Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. Um dos presos seria o responsável pelo roubo de cargas da Comunidade do Amor, conhecido como Bolão.

Os agentes patrulhavam a via quando foram informados de um roubo de carga em andamento. Após buscas, o veículo roubado foi recuperado e os entregadores da carga foram encontrados ilesos.

As vítimas informaram aos policias as características dos assaltantes. A partir destas informações, as equipes formaram um cerco e prenderam os bandidos.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).