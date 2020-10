Vereador Ronaldo Gomes de Souza é preso pelo crime de peculato Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 18:26 | Atualizado 30/10/2020 19:03

Rio - O vereador da Câmara Municipal de São João da Barra e candidato à reeleição, Ronaldo Gomes de Souza, foi preso, nesta sexta-feira, pela Operação Casa Assombrada, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI). Ronaldo Souza é acusado de praticar 46 vezes o crime de peculato. Além da prisão preventiva, o Gaeco também cumpriu o mandado de busca e apreensão na Câmara e no endereço residencial. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal do município.

De acordo com a denúncia, o vereador desviou recursos públicos em proveito próprio, desde janeiro de 2017 até os dias atuais, por meio da remuneração que seria destinada para Neide Maria Azevedo Barreiro, nomeada como assessora legislativa em seu gabinete. A investigação comprovou que Neide não exerce qualquer função pública, mas trabalha exclusivamente como empregada doméstica na casa do próprio denunciado.

A investigação também concluiu, por meio de documentos e depoimentos de testemunhas, que a doméstica é "funcionária-fantasma" do gabinete há quase quatro anos, cuja remuneração do cargo é de R$ 3.712,19. O valor total do montante é de R$ 170.760,74 de dano provocado ao erário, desviados em proveito próprio por Ronaldo, de acordo com a denúncia. Ainda segundo os investigadores, não há provas até o momento de que ela tinha ciência de que seus dados pessoais foram utilizados para constituir um falso vínculo de trabalho.

Além das medidas cautelares, os agentes também pediram a suspensão do exercício de função pública do vereador.

O vereador foi conduzido pelos agentes para a 145ª DP (São João da Barra). O DIA tenta contato com a defesa do vereador.