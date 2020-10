Operação contra o comércio ilegal de animais silvestres Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 13:13 | Atualizado 31/10/2020 13:14

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado, sete criminosos que estavam comercializando animais silvestres na feira de Honório Gurgel, no bairro de Padre Miguel, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, 30 pássaros e três aves foram apreendidos com eles durante uma operação para coibir o tráfico ilícito de animais.

