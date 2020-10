O Bondinho do Pão de Açúcar completou 108 anos no último dia 27, mas a comemoração ocorreu neste sábado Daniel Castelo Branco

Por Aline Cavalcante

Publicado 31/10/2020 13:05 | Atualizado 31/10/2020 14:48

O tempo chuvoso não impediu os turistas e cariocas de aproveitarem o sábado com uma das vistas mais bonitas do Rio, o Bondinho Pão de Açúcar. Um dos ícones da Cidade Maravilhosa, o ponto turístico completou 108 anos no último dia 27, mas a comemoração ficou para hoje. Os visitantes curtiram a paisagem com uma apresentação de piano rock e de capoeira. No evento, teve também o tradicional parabéns, com direito à distribuição de mil fatias de bolo.



Os turistas comemoraram a trégua da chuva e puderam aproveitar o passeio. "Estamos voltando depois de dois anos para comemorar nosso aniversário de casamento. É um lugar especial para nós", conta o casal de São Paulo, Camila Alves, 39, e Ricardo Alves, 43.

Já os amigos que os acompanhavam, Cyntia Bertola, 41, e João André, 43, visitaram o Bondinho pela primeira vez. "É lindo. Temos um carinho especial pelo Rio e recomendamos que todos venham conhecer esta cidade", disse Cyntia.



Quem passar pelo local ainda poderá levar para casa uma foto presente, para eternizar o momento e ter sempre como lembrança a experiência vivida no Bondinho Pão de Açúcar.

Para garantir a lembrança, bastará fazer um registro pelo parque e publicar nas redes sociais, usando as hashtags #Bondinho108anos e #BondinhoPãodeAçúcar. É necessário que o perfil nas redes seja público. A foto deverá ser retirada no balcão de impressão instalado no mirante.

Para o CEO do Bondinho, Sandro Fernandes, o aniversário do Bondinho Pão de Açúcar tem ainda mais simbolismo e importância neste ano, após cerca de cinco meses de atividades suspensas devido à pandemia de Covid-19. "Esse é um momento muito especial para todos nós. Fazendo uma retrospectiva, nos emociona lembrar do fechamento inédito do parque devido a um momento mundial tão delicado e saber que, mesmo com os desafios, estamos, hoje, desempenhando a função que mais amamos: recebendo visitantes que nos escolhem para dividir suas histórias e podendo comemorar mais um ano de funcionamento com eles", celebra.

Turistas visitam Pão de Açúcar no dia do aniversário de 108 anos do Bondinho.



Comemoração de aniversário



A economista Júlia Duarte, 36, moradora do Flamengo, resolveu comemorar o aniversário de 4 anos do filho, Marco Távora, no local. "Ele ama o Bondinho Pão de Açúcar. E resolvemos vir com ele por isso. Nem sabia que era aniversário do Bondinho também, foi uma surpresa muito legal".



A influenciadora digital Anna Beatriz, 26, do perfil @biapelorio, que mostra os pontos turísticos do Rio no Instagram, fala da sua relação com um dos principais cartões-postais da cidade. "Amo este lugar, tem uma das vistas mais incríveis da cidade e tem o pôr do sol mais bonito na minha opinião. Poder comemorar esta data, ainda mais depois da pandemia, é mágico".



Protocolos devem ser seguidos



As atividades comemorativas estão acontecendo no Mirante do Pão de Açúcar, localizado no segundo morro do parque. A programação de comemoração do aniversário do Bondinho Pão de Açúcar segue todas medidas de saúde e higienização recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelas Regras de Ouro da Prefeitura do Rio.



"Achamos bem organizado esta questão de usar máscara e de todos os cuidados. É nossa primeira vez aqui e estamos amando. É lindo", afirma Rosália de Amorim,38, que estava com um grupo de amigas, todas de Manaus, que vieram ao Rio para um congresso religioso.

Serviço

O Bondinho Pão de Açúcar fica localizado na Avenida Pasteur, 520, na Urca, Zona Sul do Rio. Ele funciona das 9h às 20h aos sábados, domingos e feriados. Das 10h às 20h às segundas, quintas e sextas-feiras. Entrada de visitantes permitida até 19h. O parque não abre às terças e quartas.

Valor do Ingresso Carioca Maravilha: R$58,00 (adulto) e R$29,00 (para crianças de 6 a 12 anos). Em compras online, ainda há mais 5% de desconto. Crianças de até 5 anos não pagam ingresso.

Valor do Ingresso Mais Rio Por Menos: R$81,20, apenas para compras online. O desconto não vale para meia entrada.



Para visita ao Bondinho Pão de Açúcar, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site oficial (www.bondinho.com.br), no qual também está disponível o regulamento completo das promoções Carioca Maravilha e Mais Rio Por Menos, e o rigoroso protocolo de segurança sanitária adotado pelo parque. As medidas de higienização e saúde ainda podem ser conferidas nas redes sociais (@bondinhopaodeacucar).