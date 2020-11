Trechos dos vídeos em que uma pessoa filma partes de um corpo na faixa de areia de uma praia de Magé, na Baixada Fluminense Reprodução

Por O Dia

Rio - Um corpo desmembrado, aparentemente de um homem, foi encontrado na tarde deste sábado na faixa de areia da Praia de Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense. Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram o flagra por uma pessoa que passava pelo local. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34ºBPM (Magé) foram acionadas para verificar a ocorrência no bairro Jardim Prata.

“Estamos aqui diretamente de Mauá, distrito de Magé. Diz o rapaz ali que acionou a polícia, mas até agora nada”, narra o homem enquanto mostra as cenas nos vídeos que circulam nas redes sociais.



Ao chegarem na praia, as equipes constataram o fato e as partes de um corpo humano foram encontradas. A área foi isolada e a perícia acionada.



A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).