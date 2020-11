Homem é encontrado morto dentro de carro na Baixada Reprodução

Por O Dia

Rio - Um homem foi encontrado morto a tiros dentro de um carro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, neste sábado. Segundo relatos de testemunhas, ele seria um motorista de aplicativo. A informação, no entanto, não foi confirmada pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para apurar o homicídio de Jaime Roberto da Silva Ribeiro. A perícia foi feita no local e no veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML da região. As diligências seguem para tentar identificar a autoria do crime.

A Polícia Militar informou que equipes do 21ºBPM (São João de Meriti) foram acionadas para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo em São João de Meriti. No local, um homem foi encontrado morto por disparo dentro de um veículo. A área foi isolada e a perícia acionada.