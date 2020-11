Por O Dia

Se antes as aulas on-line eram uma realidade de poucos estudantes, desde o início da pandemia de Covid-19, o formato se tornou cada vez mais presente na rotina dos brasileiros. Mas, com o isolamento social e os acontecimentos provocados pela doença se concentrar nos estudos não é tarefa fácil.

Pensando em humanizar e facilitar o ensino à distância, a professora de Língua Portuguesa e especialista em redação, Elaine Antunes, criou o Curso Escreva, um preparatório com foco na redação dos principais vestibulares e no reforço de Português. Para a educadora, o sucesso na transição do ensino presencial para o on-line não teve um fator predominante, mas sim um conjunto de medidas que atraíram os estudantes.

"A primeira coisa que notamos quando a quarentena começou, foi que os alunos estavam com o emocional totalmente desestabilizado, sem foco. Além disso, a mudança drástica para o ensino remoto deixou muitos vestibulandos desorganizados e perdidos. Era notório o fato de alguns jovens não estarem conseguindo separar o tempo de estudo do tempo livre, enquanto outros não conseguiam organizar as disciplinas e acompanhar as aulas on-line. Era tudo novo e sem qualquer orientação", conta Elaine.

Moradora do Recreio, Maria Eduarda Guimarães Wanderley, de 17 anos, estudante do 3° ano do ensino médio, se prepara para realizar as provas do vestibular. Ela relata que conheceu o curso por meio de amigos, depois que enfrentou dificuldades com o modelo on-line.

"Conheci o curso por amigos em agosto, após apresentar algumas dificuldades na escrita pelo modelo online. O curso não só ensina a estruturação de uma escrita eficiente e crítica, mas também amplia discussões e temas a partir de aulas com professores especializados. (O curso) foi essencial para a melhor organização do texto e inserção de repertório sociocultural."

Elaine explica que o diferencial do curso é fazer um acompanhamento psicológico com os alunos para que eles estejam com a saúde mental equilibrada. Além disso, o preparatório ainda conta com uma equipe de professores que dão dicas de organização de estudo para os jovens conseguirem separar melhor o tempo e conciliar as aulas online.

"Tivemos o cuidado de olhar o aluno como um indivíduo integral, com sentimentos e emoções. Acredito que a humanização do curso fez com que os alunos se sentissem acolhidos e mais preparados para enfrentar os desafios e aprender", acrescenta a educadora.

A menos de três meses do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que teve suas provas adiadas para janeiro de 2021, o Curso Escreva aposta nas aulas interdisciplinares. Professores de outras disciplinas, como História, Geografia, Direito e Filosofia, são convidados para ministrar sobre assuntos históricos e da atualidade, que podem formar o senso crítico do aluno e ainda contribuir para a contextualização e dissertação da redação no vestibular.

Elaine é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mais de 20 anos de experiência ministrando aulas de Língua Portuguesa, Literatura, Redação e Grego. É especialista em correção de redação no ENEM e em outros vestibulares. A próxima turma do Curso Escreve tem início no dia 9, às 18h, e o valor da mensalidade é R$ 250. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cursoescreva.com.br

"Diferente de muitas instituições, não vejo o Curso Escreva como uma máquina de ganhar dinheiro. Eu realmente acredito no poder da educação e de um ensino de qualidade e humanizado. Sempre sonhei em empreender e lecionar, e hoje consigo o melhor dos dois mundos e ainda contribuindo para a formação da próxima geração", confessa Elaine.

"Quando a quarentena começou e as escolas e os cursinhos fecharam, percebi que precisava agir rápido para que os alunos não perdessem tempo e atrasassem ainda mais o seu cronograma de estudos", diz.