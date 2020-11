Débora Santos vende seus sacolés na Vila Aliança e em outras regiões Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 01/11/2020 06:00

Rio - É graças ao creme de avelã, ao leite em pó, ao chocolate branco e outros produtos considerados refinados que Débora Santos, de 28 anos, sustenta a família, na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. A empreendedora da comunidade de Bangu faz sucesso com os sacolés gourmets que vende desde o início da pandemia.

Débora conta que já trabalhou com os chamados "dindin" ou "chup chup" tempos atrás, mas foi no início da quarentena que ela aperfeiçoou o seu negócio. Na verdade, ela se viu obrigada a retomar a venda de sacolés.

"Eu fazia faxinas, mas com a pandemia, o trabalho diminuiu e eu conversei com o meu marido sobre os sacolés. Um vizinho me emprestou R$ 30 e usei o dinheiro para comprar os ingredientes, como leite, leite condensado e os sabores", conta.

Até então, a moradora da Vila Aliança só sabia fazer sacolés de morango, chocolate e maracujá. Com a ajuda do marido, que faz a entrega dos produtos, ela viu os seus produtos fazerem sucesso e os clientes pedirem outros sabores.

Débora e seus sacolés gourmets - Arquivo Pessoal "Os clientes pediram mais porque estava muito gostoso. Vi que eu tendo mais variedades, eles poderiam comprar mais. Fui pesquisando os sabores na Internet e fazendo as receitas", relembra.

Hoje, além dos três sabores iniciais, Débora faz sucesso adicionando Nutella, biscoito Negresco e os bombons Sensação, Galak e Prestígio às suas receitas. Ela vende principalmente para a própria Vila Aliança, mas também para outras regiões de Bangu e Senador Camará; e também já recebeu pedidos para lugares mais distantes, como Realengo.

A empreendedora conta que faz, em média, 30 sacolés por dia, conseguindo vender todos. Com duas filhas, uma de oito meses e outra de três anos, ela espera ver seu negócio crescer.

"Espero que as vendas aumentem, porque as pessoas gostam. A expectativa do cliente tem que ser atingida. E eu tenho um sonho que é o de qualquer pessoa que mora de aluguel, que é ter uma casa própria", projeta.