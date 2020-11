Evento acontecia desde a noite de sexta-feira Divulgação / Polícia Militar

Rio - PMs do 7° BPM (São Gonçalo) acabaram, na manhã deste sábado, com um baile funk irregular que estava acontecendo na comunidade da Coreia, em São Gonçalo, desde a noite de sexta-feira. O evento, conhecido como Baile da China, teria sido realizado para comemorar o aniversário do homem apontado como o chefe do tráfico de drogas da região, Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram avisados da realização do baile. Ao chegarem no local, eles foram recebidos a tiros por homens armados.

Após os disparos, o evento foi encerrado e os equipamentos de som foram apreendidos e levados para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. Até o momento, não há informações sobre possíveis feridos.

Um vídeo que circula na Internet mostra o baile; assista!

VÁRIOS CRIMES

Pivete é da facção Comando Vermelho (CV) e completou 34 anos no último dia 3. Além da Coreia, ele também é apontado como o líder do tráfico das comunidades Rua da Feira e Pereirinha, que ficam na região.

Contra o traficante há sete mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, roubo majorado (quando há violência), associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele é procurado desde julho de 2017.



O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem der informações que levem à prisão dele.