Filipe Pereira ocupa posição de destaque no PSC Divulgação / PSC

Por O Dia

Pastor Everaldo foi exonerado do governo do estado na última quinta-feira. Filipe de Almeida Pereira, que também é do PSC, de 36 anos, ocupava o cargo de assessor especial do governador. A exoneração do ex-deputado federal (2007-2011 e 2011-2015), pedida por ele, aconteceu pouco mais de dois meses depois de ele ter sido preso pela Rio - O filho dofoi exonerado dona última quinta-feira., que também é do, de 36 anos, ocupava o cargo de assessor especial do governador. A exoneração do ex-deputado federal (2007-2011 e 2011-2015), pedida por ele, aconteceu pouco mais de dois meses depois de ele ter sido preso pela Polícia Federal na Operação Tris in Idem

O empresário ficou na cadeia por apenas cinco dias, sendo solto no dia 3 de setembro, depois do fim da validade da prisão temporária (cinco dias). Assim como o pai e o irmão, Laércio Pereira, que também foram presos na Tris in Idem, Filipe é suspeito de fazer parte de um esquema montado no governo do estado e liderado por empresários, que lotearam as principais secretarias, como a da Saúde, para beneficiar eles mesmos.

Publicidade

fotogaleria

Filipe já ocupou outros cargos no governo do estado, como o de subsecretário Administrativo da Secretaria de Saúde (2018) e secretário estadual de Prevenção à Dependência Química (2013-2014 e 2015-2017),

Publicidade

Nas eleições de 2018, ele concorreu novamente ao cargo de deputado federal, mas só recebeu 14.073 votos e não foi eleito. Em 2008, foi candidato à Prefeitura do Rio, alcançando pouco mais de 17 mil votos.