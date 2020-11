Pira Chama da Esperança, em homenagem às vítimas e aos cientistas que buscam a cura da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Rio - Dom Orani Tempesta vai celebrar uma missa e acender uma pira, em homenagem às vítimas da covid-19 e os cientistas na busca da vacina contra a doença, no Dia de Finados (2), no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio. Para evitar aglomeração por conta da pandemia do coronavírus, a missa, programada para às 7h30, e os demais eventos serão transmitidos pelas redes sociais do cemitério.

Para iluminar os cientistas nos estudos da vacina contra a covid-19, o cemitério terá uma pira batizada de "Chama da Esperança". Com o projeto arquitetônico do Coletivo Crisa Santos, o fogo da obra tem como simbolismo iluminar os pesquisadores a chegarem à descoberta para esse mal.

A pira, que será acesa pelo cardeal, só será apagada quando a vacina contra a doença for descoberta e reconhecida pela a comunidade e órgãos científicos. Uma vela com a Chama da Esperança será entregue a pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, após a missa das 11 horas.

Dom Orani também irá batizar o Jardim in Memoriam, o cardeal vai plantar uma muda de jequitibá-açu, espécie em extinção. O ato será em memória dos mortos e pela preservação do ambiente.



Na sequência, os coordenadores da campanha de apoio a pessoas enlutadas A Vida Não Para, a assistente social Márcia Torres e o psicólogo Paulo Victor, vão comandar a revoada de 200 balões, contendo mensagens enviadas por internautas através das redes sociais do cemitério.

Os recados serão escritos em pequenos cartões fixados aos balões. A ação será transmitida online pelas redes sociais do Crematório e Cemitério da Penitência. “O ato simboliza a gratidão por todos aqueles que perdemos. No momento que soltarmos os balões, os autores das mensagens devem relembrar os momentos felizes e tudo que aprenderam com o seu ente querido. Além de agradecer pelo legado e amor infinito, como o céu”, explica Márcia.

PROGRAMAÇÃO DE FINADOS

Para evitar aglomeração, a programação presencial de finados está restrita, mas terá transmissão online pelo Facebook, Instagram e Youtube do Cemitério da Penitência.

7h30 - Missa de Finados com o Cardeal Orani Tempesta. Ao final da missa ocorrerá o plantio de uma árvore em memória aos que partiram e pela preservação ecológica brasileira.

8h50 - Acendimento da Chama da Esperança por Dom Orani Tempesta

8h55 – Inauguração do Jardim In Memoriam por Dom Orani Tempesta

10h - Revoada de balões da campanha A Vida Não Para

11h – Missa com Padre Pedro Paulo em homenagem aos pesquisadores da Fiocruz que desenvolvem a vacina contra a Covid-19. Após a missa, o representante da Fiocruz acenderá uma vela na pira da Esperança e levará a chama para a Fiocruz.

14h - Live com Fabrício Carpinejar e Débora Tessler: lançamento do Vídeo Iluminando Memórias – a maior homenagem de velas do mundo (somente através de transmissão online)

15h – Missa com Padre Pedro Paulo