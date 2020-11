Cemitério Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Agência Brasil

Publicado 01/11/2020 10:09

Rio - O Dia de Finados é tradicionalmente marcado pela presença maciça de pessoas nos cemitérios. É o dia no qual muita gente visita túmulos de parentes e amigos falecidos para prestar homenagens, levar flores e estabelecer algum tipo de conexão espiritual com os que já se foram. Este ano, porém, impõe um desafio a essas pessoas. Em um cenário de pandemia de covid-19, aglomerações, como as vistas nos cemitérios a cada 2 de novembro, não são recomendáveis.



Alguns cemitérios do país sequer abrirão as portas nesse dia. Outros permitirão o acesso, mas com restrições. No estado de São Paulo, o governo liberou as prefeituras para decidirem sobre o acesso aos cemitérios, mas frisou que, caso os portões abram, a população deve observar o distanciamento social e protocolos sanitários, como uso de máscara.



Em Brasília ocorrerá algo semelhante. O Campo da Esperança, empresa que administra seis cemitérios no Distrito Federal, informou que abrirá as portas e tomará algumas providências extras, como uma maior frequência na limpeza dos banheiros. Além disso, não distribuirá copos descartáveis e não vai espalhar banheiros químicos pelo local.



Ao mesmo tempo, a administração desses cemitérios estimula que as pessoas evitem visitar os túmulos de pessoas queridas neste feriado e façam suas homenagens de casa. “Os cemitérios costumam receber no feriado milhares de visitantes e, por mais que os campos sejam abertos, a possibilidade de haver aglomeração é grande, principalmente próximo aos portões”, informou a Campo da Esperança Serviços Ltda, em nota.



“Pelo mesmo motivo, a Arquidiocese de Brasília decidiu não realizar as missas presenciais, que sempre ocorrem nos seis cemitérios do DF durante todo o Dia de Finados. Também não haverá qualquer outro tipo de celebração”, acrescentou.



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou um decreto esta semana com os protocolos que devem ser adotados nos cemitérios da capital durante o feriado. Segundo o decreto, os visitantes deverão usar máscaras e manter distância mínima de dois metros entre eles. Entradas em grupos serão permitidas para, no máximo, seis pessoas.



Os portões serão abertos uma hora antes do habitual, às 7h, e fecharão uma hora mais tarde, às 19h. O governo fará a distribuição de 50 mil máscaras nos cemitérios do DF. Além disso, o governo decidiu reduzir o número de vendedores ambulantes na frente dos cemitérios.



Já em Belo Horizonte, os cemitérios ficarão fechados. A prefeitura decidiu manter as regras do decreto municipal do mês de março e não vai permitir visitas a túmulos nem o trânsito de pessoas dentro dos cemitérios, com exceção para participação em sepultamentos no dia.



Em agosto, no dia dos pais, Manaus não liberou a visita às sepulturas e para o dia de finados não deve ser diferente. Até o momento, a informação da prefeitura é de que os cemitérios públicos seguem fechados para a visitação.