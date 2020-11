Tentativa de assalto aconteceu na Rua Parima, em Parada de Lucas Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 11:16 | Atualizado 01/11/2020 13:17

Rio - Um homem foi baleado ao tentar roubar duas policiais militares, na noite deste sábado, na Rua Parima, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, dois criminosos desembarcaram de um veículo armados e anunciaram o roubo do carro em que estavam as agentes.

Em um áudio atribuído à policial, ela explica o episódio: "Pessoal, olha só um Cruze [veículo] preto tentou me assaltar aqui na Parima [rua] e eu reagi. Eu tenho quase certeza que eu baleei um, que eu vi ele caído e entrou no carro. Ele tomou direção a Lucas".

Segundo a PM, uma das policiais reagiu ao roubo e os criminosos fugiram. Posteriormente, foi constatado pela equipe policial que uma pessoa ficou ferida por disparo, sendo socorrida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito, até o momento. A ocorrência foi encaminhada à 38ªDP (Brás de Pina).