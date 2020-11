Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subem), vai instalar na próxima quarta-feira uma unidade médica-veterinária no Parque Manuel Bandeira, Bairro do Cocotá, na Ilha do Governador."A unidade fixa permanecerá na Praça Manuel Bandeira e serão oferecidos gratuitamente serviços de castrações e atendimento clínico para cães e gatos, além de cirurgias emergenciais. Há cerca de trezentos mil habitantes nesta região e essa ação é um trabalho inédito na Ilha do governador ", explica o subsecretário de bem-estar animal, Fábio Souza.Este é o nono posto veterinário instalado pela Prefeitura nos últimos meses com o objetivo de conter, cada vez mais, o número de animais abandonados pelas ruas da cidade.A unidade será batizada como ‘Guerreiro’, em homenagem ao cãozinho comunitário que vive no local e recebe assistência dos moradores. 'Guerreiro' tem cerca de cinco anos e possui até uma conta corrente comunitária, que a população utiliza para custear as despesas do peludo.O agendamento será feito através do aplicativo 'Bicho Rio - Subem'. Você pode baixá-lo na Playstore , mas atenção à data e ao horário de abertura das agendas:Para as Unidades de Saúde Médica Veterinária: Abertura de Agenda é todo dia 25 de cada mês, a partir das 10 horas da manhã.- 01 Animal por CPF - vagas limitadas. Após o preenchimento das mesmas, a agenda será encerrada.É por ordem de chegada, de segunda a sexta, das 08 às 17h. A triagem começa às 8h da manhã. Serão distribuídas 30 senhas diárias, 15 na parte da manhã e 15 na parte da tarde.É necessária a apresentação dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência.U.S.M.V. Vicente de Carvalho: Avenida Vicente de Carvalho, n⁰: 6.141 - Praça Vicente de Carvalho.U.S.M.V Flamengo: Rua Marquês de Abrantes, N⁰55 - (Univeritas)U.S.M.V Paciência: Rua Cabo Bastos Cortes, s/n - esquina com a Rua Guarujá.U.S.M.V Bangu: Rua Sidney da Silveira altura do Nº97A - Praça Guilherme da SilveiraU.S.M.V Campo Grande: Estrada do Tingui, altura do N⁰169, Praça da OiticicaU.S.M.V - Bonsucesso: Passarela 09 da Avenida Brasil ( Próximo ao hotel Stop Time)U.S.M.V. Engenho de Dentro: Rua Dois de fevereiro, 711(Próximo ao Colégio Ulisses Pernambucano)U.S.M.V. Guaratiba: Estrada do Mato Alto, 5.620, na Fazenda Modelo.(Próximo a estação do BRT do Mato Alto)