Estudo mostra que 28% dos que doaram sangue recentemente apresentaram anticorpos Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 14:04 | Atualizado 01/11/2020 14:13

Rio - O Hemorio entrou em alerta vermelho neste mês de outubro com a queda de quase 10% nas doações de sangue em comparação ao mesmo período do ano passado, o hemocentro entrou em estágio crítico e acionou medidas de controle como a convocação de doadores via e-mail e telefone, além da realização de uma nova campanha para mobilizar a população.

Neste sábado, o Hemorio fez uma publicação nas redes sociais em alusão ao Halloween. "Isso é para você sentir terror de verdade nesse Dia das Bruxas. A realidade é SEMPRE mais cruel do que a ficção", escreveu o hemocentro na legenda da publicação que tinha um vídeo mostrando o banco de sangue quase vazio.

Publicidade

Isso é para você sentir terror de verdade nesse Dia das Bruxas. A realidade é SEMPRE mais cruel do que a ficção. pic.twitter.com/MPkTUOmyHv — HEMORIO (@HEMORIO) October 31, 2020

Uma nova campanha é feita pela instituição após o alerta vermelho. Batizada de Sangue Novo e feita em parceria com o Brownie do Luiz e Felipe Neto, o objetivo é apresentar aos mais jovens a importância sobre a doação de sangue aos 16 anos, idade inicial autorizada para as doações.



Iniciada no Dia das Crianças a campanha apresentou diariamente vídeos educativos sobre a importância da doação de sangue que foram direcionados aos pais com filhos em idade adequada para doar e também aos jovens a partir de 16 anos.



Em média, o Hemorio tem disponibilidade para receber até 500 doadores por dia, quantidade suficiente para atender toda a rede pública do RJ. Para uma situação regular, é necessário que o Hemorio disponha de pelo menos 300 bolsas de sangue diariamente.



A doação neste momento é fundamental para garantir suporte as principais emergências, maternidades e unidades de saúde do Estado do Rio, que retomaram as cirurgias eletivas.



“Desde o início da pandemia, outubro registrou o menor número de doadores por dia e, por conta disso, precisamos muito que as pessoas lembrem da doação e voltem a procurar os hemocentros. Com a retomada das cirurgias eletivas a necessidade por bolsas de sangue cresce progressivamente e um baixo número de doações pode impactar na realização desses procedimentos", explica Luiz Amorim, Diretor Geral do Hemorio.