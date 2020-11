Por O Dia

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e do Corpo de Bombeiros montaram uma operação digna dos seriados médicos na tarde do último sábado (31/10), para levar uma idosa de 62 anos, em estado grave, da Ilha de Paquetá para um hospital de emergência na Ilha do Governador.



Como o tempo fechado impediu o helicóptero dos Bombeiros de levantar voo e o mar revolto não possibilitava o transporte de lancha, a secretaria alugou uma balsa para o transporte.



A bordo da embarcação, uma ambulância dos Bombeiros, com UTI, transportou a idosa, já entubada, para o Cais do Zumbi, de onde ela seguiu direto para o CER Ilha, unidade de pronto-atendimento da Prefeitura do Rio.



A paciente está recebendo toda assistência adequada ao seu quadro de saúde, que é grave.