Por O Dia

Publicado 01/11/2020 16:06 | Atualizado 01/11/2020 16:33

Um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e acabou atirando em um motorista, na madrugada deste domingo. A discussão aconteceu na Estrada da Cruz Nunes, em Itaipu, região Oceânica de Niterói.



De acordo com a PM, o policial, que é lotado no 3º BPM (Méier), conduzia seu veículo pela via quando foi fechado por um carro, causando uma colisão traseira. Deu-se início a uma discussão no local o homem o agarrou o policial pelo pescoço e tentou enforcá-lo. O militar sacou a arma e efetuou três disparos.



O homem foi socorrido pelos bombeiros e foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde foi operado e, segundo a PM, passa bem.



O caso foi encaminhado à 76ª DP (Niterói) e, em seguida, registrado na 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde o agente prestou depoimento e teve sua arma apreendida.