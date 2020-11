Blindados do BOPE a caminho do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo Reprodução/Twitter

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizam, nesta tarde de domingo, uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. As informações são da Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Policiais do #BOPE realizam, neste momento, uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Fique atento (a)!



De acordo com informações preliminares, traficantes teriam fechado a Estrada das Palmeiras para impedir a chegada dos agentes. Mas a medida foi em vão, os blindados seguiram a via e diversos tiros são escutados na região assustando a moradores. Por enquanto, não há informações de presos, apreensões ou feridos.