Hospital Federal de Bonsucesso um dia após incêndio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 19:57 | Atualizado 01/11/2020 20:33

Chega a sete o número de pacientes mortos depois do incêndio de terça-feira (27) no Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte. Uma bebê de um ano e um idoso de 93 anos que foram transferidos da unidade morreram neste final de semana.



O idoso morreu neste domingo (1º) na UTI do Hospital de Campanha, no Riocentro. Ele havia sido levado do Hospital Federal de Bonsucesso para o Hospital de Campanha da Prefeitura, na terça (27), já com teste positivo para covid-19, em estado bem grave e intubado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, dos 44 pacientes transferidos para hospitais municipais, 22 permanecem internados, outros 19 tiveram alta médica – a mais recente aconteceu neste domingo, no Hospital de Campanha - e três morreram.

Publicidade

Já a bebê tinha sido a última paciente transferida do hospital e morreu na noite de sábado, no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ, na Ilha do Fundão, onde chegou na quarta (28). Ela estava em estado grave e se recuperava de uma pneumonia.



Na sexta à noite foi confirmada a quinta morte: um homem de 70 anos, que estava em estado grave. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari.