Rio de Janeiro

Outubro registra aumento de 83% no número de chacinas no Grande Rio, diz Fogo Cruzado

De acordo com levantamento, no mês passado, casos com três ou mais mortos civis tiveram forte alta na Região Metropolitana. Tijuca é o bairro com mais tiroteio

Publicado 01/11/2020 19:46 | Atualizado há 13 horas