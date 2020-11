Patrulha ambiental apreende 15 pássaros mantidos em cativeiro na Zona Oeste Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 09:22 | Atualizado 02/11/2020 09:24

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou neste domingo, o resgate de 15 pássaros silvestres mantidos em cativeiro e alçapões para caça em uma residência no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. As aves foram levadas para o Parque Natural Municipal Chico Mendes, onde serão avaliadas por técnicos ambientais e devolvidas à natureza.



A patrulha ambiental recebeu a denúncia de caça e aves em cativeiro por volta das 18h deste domingo e foi imediatamente ao local verificar, onde os agentes constataram o crime ambiental. Ao todo, foram apreendidos 15 pássaros, sendo quatro canários da terra, quatro colarinhos, três tizil, um curió, um tié sangue, um tico tico e um trinca ferro, além de alçapões para caça. As aves estavam em poucas gaiolas, algumas sem espaço, e foram levadas diretamente para o Parque Natural Municipal Chico Mendes, onde serão avaliadas e devolvidas à natureza.



A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentem. A Central 1746 funciona 24 horas.