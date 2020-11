Família presta homenagens no Dia de Finados, no Cemitério do Caju Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por LUANA BENEDITO

Publicado 02/11/2020 12:14 | Atualizado 02/11/2020 15:58

Rio - Em meio à pandemia da covid-19, famílias redobraram os cuidados para prestar as homenagens aos entes queridos no Dia de Finados, nesta segunda-feira. No Cemitério do Caju, na Zona Portuária, há medição de temperatura dos visitantes e álcool em gel na entrada, seguindo os protocolos de segurança. O movimento, no entanto, é bem abaixo do ano passado.



Diego Almeida, 32 anos, pela primeira vez vai ao cemitério no Dia de Finados. Após perder a avó há seis meses, o morador do Cachambi, na Zona Norte, decidiu acompanhar a mãe. "Todo ela vinha com a minha vó. Para ela não vim sozinha, eu vim para fazer companhia", conta. Com flores e álcool gel na mão, o economista diz que eles tomaram todos os cuidados para prestar as homenagens. "Viemos de carro pra evitar o transporte público."