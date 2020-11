Padre Pedro Paulo celebra missa para os pesquisadores da Fiocruz no Cemitério da Penitência Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/11/2020 13:20 | Atualizado 02/11/2020 16:06

Rio - O Dia de Finados no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, foi marcado por homenagens na manhã desta segunda-feira. A primeira missa campal foi celebrada às 7h30 da manhã por Dom Orani João Tempesta.

O cardeal abriu a celebração com uma mensagem as pessoas que perderam seus entes queridos, especialmente, às famílias vitimadas pela covid-19 e que não puderam velar seus entes queridos: “Hoje, fazemos uma oração pelos que se foram, mas também uma celebração de esperança representada pela pira com a Chama da Esperança que servirá como uma luz para que pesquisadores da Fiocruz cheguem a vacina contra o novo coronavírus. Sabemos que a vida não termina para sempre. Seus corpos partiram, mas a vida continua para a eternidade”.

Dom Orani também lembrou dos profissionais de saúde que se foram vítimas da covid e pediu orações por médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam na área de frente nesse momento de pandemia.

Às 11h, o padre Pedro Paulo fez uma homenagem aos pesquisadores da Fiocruz que desenvolvem a vacina contra o coronavírus Durante a missa, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, e a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da instituição, Cristiani Machado, receberam uma vela acesa na pira da Esperança e levarão a chama para o Conselho Diretivo da Fiocruz.

Durante a missa, o padre afirmou que "fé sem ciência é um horror". "A ciência é muito importante, eu tenho muita pena como professor de imaginar que nós estamos longe de uma formação científica no Brasil. Passa o primeiro grau, o segundo grau e essa garotada sai sem saber a grandeza da ciência", declarou durante a celebração.

A programação do cemitério ainda contará com uma live às 14h com Fabrício Carpinejar e Débora Tessler com o lançamento do Vídeo Iluminando Memórias – a maior homenagem de velas do mundo (somente através de transmissão online). Já às 15h, padre Pedro Paulo celebra uma nova missa.

De acordo com o cemitério, até às 11 horas, cerca de mil pessoas visitaram o Crematório e Cemitério da Penitência, que tomou medidas restritivas por conta da pandemia no novo coronavírus: “Todas as nossas missas serão realizadas ao ar livre. Além disso, temos diversos dispensers de álcool 70, nos preocupamos com a medição de temperatura e pedimos distanciamento social. Para quem optou por não visitar o cemitério esse ano, há opção de acompanhar todas as nossas atividades através das nossas redes sociais”, reforça o Superintendente do Crematório e Cemitério da Penitência, Alberto Brenner Júnior.