Carro de Giuliano Ricca apresentava sinais de capotamento Divulgação/Polícia Militar

O carro de Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2/11) em um sítio próximo à Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel (SP). Dentro do veículo, que apresentava sinais de capotamento segundo a Polícia Militar, havia uma ossada e também documentos. O produtor cultural é irmão do ator Marco Ricca.

Em outubro de 2014, Giuliano, que à época tinha 47 anos, saía de São Paulo para o Rio de Janeiro quando não se teve mais notícias dele. O carro encontrado é o mesmo utilizado pelo produtor (CRV preto), assim como a placa (EMO 9888, do Rio de Janeiro).

Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca, desapareceu em 2014 Divulgação

Segundo a PM, funcionários andavam pelo sítio com um cachorro que começou a latir para o carro, preso numa árvore. Foram eles que encontraram a ossada e chamaram a polícia. Somente após exames de DNA a identidade da vítima será confirmada. As informações sobre os documentos não foram divulgadas e o caso ficará com a Polícia Rodoviária Federal na Delegacia de Arujá.

Em 2014, o caso veio à tona após Marco Ricca tornar público o drama familiar. À época, ele fez um apelo por informações que ajudassem a achar o paradeiro do irmão após as investigações da Polícia Civil não avançarem.

Ator Marco Ricca vive drama familiar há seis anos Divulgação/TV GLOBO