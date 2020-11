Manifestantes entraram no Hospital Federal de Bonsucesso, na sexta-feira (31) REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Quase uma semana após o incêndio que atingiu o subsolo do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, funcionários da unidade de saúde farão um ato público no local, nesta terça-feira, a partir de 9h. O objetivo é garantir a reabertura segura do HFB e os empregos dos terceirizados.



O Hospital Federal de Bonsucesso será reaberto para atendimentos de forma gradativa, a partir desta quarta-feira, nos prédios que não foram atingidos pelo incêndio.



Os setores que voltarão a receber pacientes são:



. Prédio 3: cuida dos doentes de transplantes renais, doenças autoimunes e problemas do fígado



. Prédio 4: setor administrativo



. Prédio 5: onde os exames são realizados



. Prédio 6: ambulatório



Em nota, o Ministério da Saúde confirmou a volta do funcionamento do HFB. "Terão continuidade as consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais e retirada de resultados". E acrescentou ainda que doação de sangue, emergências, cirurgias, internações, hemodiálise e exames de imagens, que funcionavam no prédio que pegou fogo (1), "permanecem suspensos temporariamente até a conclusão dos reparos necessários".



Parte das cirurgias, que aconteciam no prédio 1, local do incêndio, serão realocadas para o Hospital Federal da Lagoa.



Protesto



Na sexta-feira (30), funcionários do hospital fizeram uma manifestação pela reabertura dos setores que não foram atingidos pelo incêndio. O protesto chegou a invadir a unidade, e a Polícia Militar foi acionada para conter os manifestantes. Os funcionários defendiam exatamente que os atendimentos aos pacientes continuassem nos outros setores onde o fogo não atingiu.