Vereador Zico Bacana, que é policial, chegou a ser indiciado na CPI das Milícias, em 2008 Daniel Castelo Branco

Por Gabriel Sobreira

Rio - O vereador Zico Bacana (Podemos) foi vítima de um atentado na noite desta segunda-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. As primeiras informações dão conta de que ele foi baleado de raspão na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, as investigações ficarão com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), pois foram encontrados dois mortos. As diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar os autores do crime.

"Ele foi baleado em uma emboscada em Anchieta. Chegaram dois homens com roupas de policias e dispararam. Ele e a esposa estavam em campanha no carro", afirma Fábio Assis, assessor de Zico. "A esposa está bem, mas muito nervosa", acrescenta.

Segundo a direção do Hospital Estadual Carlos Chagas, o estado de saúde de Jair Barbosa Tavares - nome de batismo do vereador - é estável.

Candidato à reeleição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Zico Bacana chegou a depor no inquérito que investiga o assassinato da parlamentar Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Ainda mais cedo, nesta segunda-feira, o perfil oficial de Zico tinha postado em uma rede social fotos dele jogando futebol, em Ricardo de Albuquerque.

"Fala Família Bacana! Hoje fui convidado para participar do campeonato dos amigos de Ricardo de Albuquerque! Aproveitei e conversei com os moradores da região sobre todo nosso trabalho para melhorar nossa cidade! Obrigado a cada amigo que esteve ali, parabéns a todos os times e ao grande campeão BEIRA DA LINHA!", afirma a postagem.