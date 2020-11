Policiamento foi reforçado no Vidigal após confronto Reprodução/ TV Globo

Publicado 03/11/2020 07:39 | Atualizado 03/11/2020 08:38

Rio - Policiais da UPP do Vidigal, na Zona Sul do Rio, foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto no início da manhã desta terça-feira. Um intenso tiroteio na parte alta do morro assustou moradores da comunidade. Um suspeito ficou ferido e uma pistola foi apreendida.

O policiamento foi reforçado nos acessos da comunidade. De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ), os tiros foram relatados às 6h16 na parte alta do morro. O tiroteio começou depois de um baile realizado ao longo da noite na comunidade.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares da UPP Vidigal foram atacados a tiros na Rua João Goulart, no interior da comunidade do Vidigal e houve confronto. Segundo a pasta, um suspeito foi ferido, sendo socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto. Uma pistola foi apreendida.