03/11/2020

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta terça-feira, contra o tráfico de drogas e assaltos em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Agentes foram às ruas para cumprir 33 mandados de prisão. Até agora, oito pessoas envolvidas com o tráfico e roubos de rua foram presas.

Um dos focos da ação da Polícia Civil é a atuação de traficantes no Morro do Tiro, no bairro da Fazendinha, dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Dos presos até agora, dois fazem parte da liderança do tráfico na comunidade.

Segundo o delegado titular da 110ª DP (Teresópolis), a operação é realizada após um mês de investigações. Agentes de outras dez delegacias apoiam o cumprimento dos mandados de prisão.