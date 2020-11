Trem da SuperVia Divugação/ Agetransp

Publicado 03/11/2020 09:38 | Atualizado 03/11/2020 14:17

Rio - A manhã desta terça-feira é de dificuldades nos deslocamentos dos passageiros dos trens e do metrô do Rio de Janeiro. Um trem da SuperVia descarrilou na extensão Paracambi, às 7h57, e a circulação no trecho está temporariamente suspensa. Não há informação sobre vítimas. Já no MetrôRio, a operação da Linha 1 estava irregular entre Central e Botafogo desde as 6h45 devido a falhas na sinalização. No momento, os intervalos da Linha 1 já estão normalizados, segundo o MetrôRio.

A Agetransp (agência reguladora) informou, por meio de suas redes sociais, que apura as causas do descarrilamento, nas proximidades da estação Japeri, às 7h57 desta terça-feira (3). Houve desembarque de passageiros na via. A circulação está suspensa no trecho entre Japeri e Paracambi.

Segundo o MetrôRio, por causa de problemas técnicos, os intervalos da Linha 1 estão irregulares no trecho entre Central e Botafogo. A Agetransp informou que técnicos verificam as circunstâncias de uma falha na sinalização, entre as estações Flamengo e Botafogo, do metrô, desde 6h45.