Pipoca, de 6 anos, foi levada em assalto na BR 101 Arquivo Pessoal

Por Carina Petrenko*

Publicado 03/11/2020 13:55 | Atualizado 03/11/2020 14:02

Rio - O que era para ser um feriado para relaxar se tornou um pesadelo para uma família de Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Em uma viagem para Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, a família sofreu um assalto na BR-101 na sexta-feira (30). A cadela Pipoca foi levada pelos bandidos e a família pede ajuda para encontrá-la.

O coordenador administrativo Felipe Leão, de 36 anos, um dos tutores da Pipoca conta que foi surpreendido por um arrastão no bairro de Itaúna, no município de São Gonçalo. Ele conta que os bandidos chegaram a efetuar disparos, mas ninguém ficou ferido. "Chegando um pouquinho antes do Rio Ita, perto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, um carro começou a piscar, pedindo passagem, uma Ranger. Ele fechou a pista, em seguida, seis bandidos desembarcaram de dois carros de fuzil, anunciando o assalto", conta.

Felipe conta que as suas duas cadelas, uma buldogue e uma basset, estavam em um carro que vinha atrás. "Pegaram o carro onde estava meu sobrinho e as cachorras, ameaçando, que se o carro tivesse alarme ia morrer todo mundo. Minha sogra como estava no banco de trás com as cachorras não percebeu o assalto, foi a última a tentar sair do carro, e nisso só conseguiu tirar uma das cachorras porque eles arrancaram com o carro e ela acabou caindo na pista, machucou o joelho", relata.

Pipoca não conseguiu descer e foi levada junto com o carro. "A preocupação é encontrar ela, que estava com a gente há 6 anos", finaliza.

Os tutores registraram a ocorrência na 72ª DP (São Gonçalo). "De acordo com informações da 72ª DP (São Gonçalo), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. Diligências estão sendo realizadas".

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez