Por O Dia

Mais um estabelecimento comercial do Rio recebeu o selo de Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. O SIM permite aos mercados, restaurantes e demais comércios da área de alimentos a produzir, rotular e comercializar produtos próprios, de origem animal.

Dessa vez, o contemplado foi um dos mercados da rede Zona Sul, que produz queijos especiais, carnes e frios, no Recreio dos Bandeirantes. De acordo com a pasta, o selo é uma forma moderna e sem burocracias de dar segurança sanitária ao consumidor carioca e um avanço na área de inspeção. O Rio de Janeiro é o único município do Brasil a conceder um título como esse.

"O Serviço de Inspeção Municipal é o maior controle de produtos de origem animal. Com isso, nós conseguimos oferecer mercadorias com mais qualidade para o consumidor", declarou Christina Fagundes, médica-veterinária do supermercado.

Gerente do estabelecimento há dois anos, Bernardo Silva, acredita que a certificação vai agregar ainda mais valor ao estabelecimento, que já é muito frequentado pela população local.

"A gente sempre procura superar a expectativa dos clientes. Com o SIM, nós passamos segurança para eles, porque qualquer produto comercializado que tenha origem animal, foi avaliado pelo órgão competente, no caso, a Vigilância Sanitária", afirmou o gestor.

Estiveram presentes na certificação a Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Busch, a Subsecretária de Vigilância, Márcia Rolim, o superintendente de Educação da Vigilância Sanitária, Flávio Graça, o Coordenador do Núcleo de Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ronaldo Gil, e a coordenadora de alimentos, Aline Borges.

"O supermercado Zona Sul do Recreio é o primeiro do Brasil a receber esta certificação, o que é fruto de uma parceria entre o nosso setor e o poder público. Nós queremos dar segurança alimentar para o consumidor em todo mundo e a parceria entre Asserj e Vigilância Sanitária nos ajuda a obter esses resultados", comentou o presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio (Asserj), Fábio Queiroz.

A certificação é voltada para estabelecimentos comerciais de autosserviço, como restaurantes, supermercados, peixarias, açougues e laticínios. Para solicitar o selo, o proprietário deve registrar o estabelecimento no Sisvisa/Cidadão ou no Carioca Digital. É necessário fazer uma autodeclaração, dizendo que conhece a Legislação e que atenderá às normas.

Em seguida, deverá apresentar a documentação exigida e, após análise dos documentos, será agendada uma visita ao local. Havendo a aprovação, a segunda etapa será registrar também os produtos fabricados.

A relação com todos os documentos para registro do estabelecimento e dos produtos está na página do SIM-RIO (https://bit.ly/3lHKSWl). Todos os documentos relativos ao registro do estabelecimento e à rotulagem devem ser inseridos, em formato PDF, no Sisvisa/Cidadão (https://sisvisa.rio.rj.gov.br) ou via Carioca Digital (https://carioca.rio/).

"Antes do Código Sanitário, o empreendedor que quisesse manipular e produzir alimentos em seu estabelecimento, teria que passar pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual, que são leis idealizadas para comércios de grande porte. Então, o SIM ajuda a desenvolver empregos e a produção na cidade do Rio de Janeiro", explicou o superintendente.