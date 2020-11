Gabriell Neves Reprodução

Por O Dia

Rio - O ex-subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro investigado por suspeita de fraude na compra de respiradores, Gabriell Neves tinha faturas de cartão de crédito American Express com valores astronômicos. A primeira era de R$ 144.671,13 em janeiro de 2017. A segunda mais que dobrou: R$ 316.081,16, em junho de 2018. As faturas, de acordo com a Coluna Magnativa, do jornal Correio da Manhã, estão anexadas no processo da justiça.

A fatura de janeiro de 2017 inclui itens como uma compra parcelada na Louis Vuitton de R$ 15.030,00. Tem também R$ 7.966,98 na Gucci Brasil; R$ 5.120,00 na Giorgio Armani, sem contar R$ 4.280,00 na Emporium Armani. Além dessas grifes, tem ainda Prada, Apple, American Express e Osklen. A fatura inclui R$ 16.494,64 de multa por encargos de atraso de pagamento.

Em setembro, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar Neves, que tinha sido preso na Operação Mercadores do Caos, em maio por suspeita de fraude na compra de respiradores.



Gabriell Neves, que é advogado, foi exonerado pelo governador atualmente afastado Wilson Witzel (PSC), por suspeita de irregularidades. Os contratos questionados somam a quantia de R$ 1 bilhão, entre compras sem licitação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), testes rápidos, entre outros.