Publicado 03/11/2020 20:54 | Atualizado 03/11/2020 20:56

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 19h45 desta terça-feira, devido ao registro de chuva moderada pela cidade. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam em diversos pontos. A previsão é de chuva com intensidade fraca a moderada para as próximas horas.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.

Previsão para os próximos dias



Na quarta-feira (4), ventos em médios e altos níveis da atmosfera manterão o tempo instável com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia.



Na quinta-feira (5), o transporte de umidade do mar em direção ao continente deixará a nebulosidade variada, com chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e noite.



Entre a sexta-feira (6) e o sábado (7), o tempo volta a ficar estável com diminuição da nebulosidade ao longo do período. O céu estará nublado, passando parcialmente nublado e sem chuva na cidade do Rio.