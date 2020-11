Almir, o 'Nem da Pank Motos' foi preso nesta terça-feira em São Gonçalo, na Região Metropolitana Facebook / Reprodução

Rio - Um homem, identificado como Valmir Santos Filho (PSL), o 'Nem da Pank Motos', de 35 anos, candidato a vereador, foi preso nesta terça-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo as investigações, um traficante da região é suspeito de utilizar estabelecimentos comerciais de Valmir para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Na ação, uma farmácia foi interditada.

No local, os policiais encontraram resíduos de materiais perfurocortantes. O estabelecimento não possui licenciamento e Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para utilização do serviço. Além disso, a movimentação dos medicamentos não estava regularizada junto ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) e sem registros de entrada de notas fiscais.

Durante as buscas, os investigadores foram até uma oficina mecânica do candidato. Lá, foram encontradas peças de veículos que foram roubados na região. Valmir foi preso e encaminhado a delegacia que investiga o caso, onde responderá pelo crime.