Publicado 04/11/2020

Rio - Depois de oito dias fechado, por conta de um incêndio que atingiu o prédio 1, o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, reabriu para atendimento aos pacientes que já estavam com consultas agendadas. Oito pessoas morreram por decorrência do acidente. A Polícia Federal ainda não divulgou o laudo da perícia.



Nessa fase, quatro prédios, as unidades 3,4,5 e 6 ficam reabertas para exames, consultas e outros serviços. O prédio atingido pelas chamas deve ser reaberto somente em 2021, após reformas. Na semana passada foi anunciado que os funcionários do HFB entrariam em férias coletivas.



Segundo a direção do HFB, os pacientes que já estavam agendados para esta quarta-feira serão atendidos normalmente. Já quem perdeu a consulta terá que remarcar uma nova data. Serviços de emergência, cirurgias, internações, hemodiálise e os exames de imagens seguem suspensos.



INCÊNDIO



O fogo que atingiu o prédio 1 do HFB começou no subsolo. As chamas se alastraram e atingiram o almoxarifado. Por conta do incêndio, a unidade precisou ser fechada e transferir em caráter emergencial todos os pacientes que estavam internados.



Nesta terça-feira a direção do hospital confirmou a morte do oitavo paciente. Trata-se de uma mulher de 61 anos, que estava internada no Centro de Emergência Regional do Leblon (CER-Leblon). Ao todo, foram oito óbitos confirmados, três no próprio hospital.



SAIBA QUEM SÃO AS VÍTIMAS



Marcos Paulo Luiz, de 39 anos

Núbia Rodrigues, de 42 anos

Mulher, de 83 anos, ainda não identificada

Mulher, 73 anos, ainda não identificada

Homem, 70 anos, ainda não identificado

Menina de 1 ano, ainda não identificada

Homem de 93 anos, ainda não identificado

Mulher de 61 anos, ainda não identificada