04/11/2020

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) realiza nesta quinta-feira, na esquina das ruas Real Grandeza e Pinheiro Guimarães, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, manutenção na rede de distribuição de água da Companhia. O serviço terá início às 9 horas e deve ser concluído até as 21 horas.



Para sua execução, será preciso reduzir o abastecimento da parte baixa do Jardim Botânico; do trecho da Lagoa localizado entre a Rua Fonte da Saudade e o Corte do Cantagalo; do trecho de Copacabana localizado entre as ruas Constante Ramos e Siqueira Campos; e dos bairros Humaitá e Botafogo.



O fornecimento de água será totalmente retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas.



Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia orienta que os clientes usem água de forma equilibrada, e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Vale informar que clientes da CEDAE podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.