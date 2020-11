Candidato Nino da Saúde é investigado por suposto crime eleitoral Redes sociais

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 09:53 | Atualizado 04/11/2020 10:54

Rio - A Polícia Federal e a Justiça Eleitoral instauraram inquérito para apurar eventual cometimento de crime eleitoral contra o candidato a vereador pelo município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Severino de Farias Diniz, conhecido como Nino da Saúde (PTB). Segundo informações, o político estaria usando um quarto de um hotel na Rodovia Presidente Dutra, para guardar dinheiro que seria usado na boca de urna.

No último dia 21 de outubro os agentes da Polícia Federal, juntamente com fiscais do Tribunal Regional Eleitoral, estiveram no local denunciado e apreenderam documentos, computadores e dinheiro.

Publicidade

Três pessoas que estavam no quarto foram detidas, levadas para prestar depoimento e liberadas. Entre elas, estava um servidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que trabalha no gabinete do deputado estadual Valdecir Dias da Silva, o Valdecy da Saúde (PTC). O parlamentar é um dos apoiadores a candidatura de Nino da Saúde.

Nossa equipe de reportagem tenta contato com a assessoria dos envolvidos.