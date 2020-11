Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido e pastor Anderson do Carmo Fernando Frazão/Agência Brasil

Por iG

Rio - No próximo dia 13 de novembro, a deputada federal Flordelis deverá participar de audiência para que sejam ouvidas as testemunhas da investigação que apura se ela foi a mandante da morte do marido, o pastor Anderso do Carmo, na casa da família em junho de 2019.



Segundo informações do blog do jornalista Ancelo Gois, a juíza Nearis dos Santos, da 3ª Vara Criminal de Niterói resolveu se assegurar que Flordelis receba a notificação para a audiência no dia 13 e enviou notificações para todos os endereços da pastora, tanto no Rio de Janeiro como em Brasília, além de uma intimação via WhatsApp.

Publicidade

Recentemente, a deputada viu seu caso ser encaminhado para a Comissão de Ética da Câmara após votação unânime da direção da casa. Porém, como o colegiado segue paralisado por conta da pandemia da Covid-19, ainda não há um prazo para que o processo seja julgado. Caso ela seja julgada, pode ter o mandato cassado.

Em vídeo publicado no último domingo (1), Flordelis criticou o avanço das denúncias e disse que elas são baseadas em "depoimentos anônimos na internet".

Publicidade

“A denúncia foi aceita e está dentro de um processo para desconstruir a minha imagem. E o que mais me espanta nisso tudo é que esses depoimentos de anônimos e até de pessoas que têm o nome escrito aqui [no processo] não são depoimentos, são apenas falas. Não há provas contidas aqui. Eu quero provas concretas a esse respeito”, afirmou.