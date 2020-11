O acusado trabalhava a quatro meses em um centro médico/estético de Piabetá, em uma sala alugada. Polícia Civil

Por Carina Petrenko*

Publicado 04/11/2020 13:05 | Atualizado 04/11/2020 13:52

Rio - Policiais da 66ª DP (Piabetá), em Magé, na Baixada Fluminense, prenderam em flagrante nesta terça-feira (3) um homem de 53 anos suspeito de importunação sexual. O suspeito fez um curso de terapia holística pela internet e trabalhava há quatro meses em um centro médico/estético de Piabetá, em uma sala alugada.

Segundo o relato da vítima, ela foi até o centro fazer uma massagem pois estava com fortes dores na coluna, e enquanto estava sendo massageada, o suspeito abusou sexualmente dela, passando acintosamente as mãos em suas partes íntimas.

Após a vítima se levantar assustada, o autor do crime alegou que não conseguiu se controlar, dizendo: "Sou homem! Isso acontece!". A vítima compareceu à 66a DP (Piabetá) para prestar a ocorrência.

Policiais foram ao local de trabalho do suspeito, onde este foi preso, alegando que não precisava ser preso, pois pedira desculpas e que esbarrou acidentalmente nas partes íntimas da vítima (diversas vezes).

A 66a DP (Piabetá) trabalha com a hipótese de haver outras possíveis vítimas e pediu que elas compareçam à unidade para registrarem ocorrência. O anonimato é garantido e as denúncias podem ser feitas através do Whatsapp da 66a DP (Piabetá): 98655-7132

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro