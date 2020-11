TK foi preso na noite desta terça-feira Reprodução

Por RAI AQUINO

Publicado 04/11/2020 13:04 | Atualizado 04/11/2020 13:06

Rio - Policiais da 18ª DP (Praça da Bandeira) prenderam, na noite desta terça-feira, o traficante Wanderson Monteiro, de 29 anos, conhecido como Tico, Ticão ou TK. Ele é apontado como integrante do tráfico de drogas da Rocinha, atuando como gerente de endolação na localidade chamada de Roupa Suja.

O criminoso foi capturado em um posto de combustíveis da Lagoa, ainda na Zona Sul do Rio. Ele foi localizado após monitoramento e cruzamento de informações feitos pela delegacia.

Publicidade

Gerente do tráfico da Rocinha é preso na Lagoa.



(Reprodução)#ODia pic.twitter.com/znasiciNmI — Jornal O Dia (@jornalodia) November 4, 2020

De acordo com a polícia, TK é responsável por pelo menos dois ataques a tiros contra PMs da UPP Rocinha. Ambos aconteceram em 2015, um em março e outro em julho. O atentado de março aconteceu no Beco 199, na localidade do Terreirão. Na ocasião, os militares estavam patrulhando a região quando foram atacados pelo traficante e comparsas. Eles conseguiram fugir do local.

Publicidade

Na época, TK era um dos responsáveis por "apresentar resistência armada a investidas policiais na comunidade, atuando para proteger tanto os pontos de venda de drogas, como também as lideranças criminosas, em uma espécie de segurança pessoal do chefe da associação".

Contra o traficante, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 32ª Vara Criminal da Capital em abril de 2016. Ele já havia sido condenado a oito anos de prisão por disparo de arma de fogo e associação para a produção e tráfico e condutas afins.