Colisão na Presidente Vargas deixa ao menos dois mortos Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 13:06 | Atualizado 04/11/2020 17:17

Rio - Uma colisão envolvendo dois ônibus de passageiros deixou ao menos duas pessoas mortas, no início da tarde desta quarta-feira (4), na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel local foi acionado por volta das 12h. Quando chegaram, um homem, de 65 anos, já estava sem vida no local. Cinco feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. São elas: Edson Alves, de 77 anos; Paulo Lattv, 76; Leontima Lino, 64; Dolores Araújo, 70, e Maria Silva, 51.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das cinco pessoas que deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, quatro pacientes estão passando por atendimento. Maria Silva, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

Procurada, a Polícia Militar informou que policiais dos militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio. No local, o fato foi constatado pelos policiais. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar. "Infelizmente, uma não resistiu aos ferimentos no local. A Guarda Municipal também está no local. A ocorrência está em andamento", afirma a nota.