Os ataques a candidatos no período de campanha eleitoral no Rio ganham capítulos cada vez mais violentos. Nesta terça- feira, a candidata a vereadora do Rio Simone Sartório (Patriota) denunciou ter tido o carro atingido por um tiro, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a empresária, que tenta pela primeira vez uma vaga da Câmara Municipal, relatou ter sido perseguida por um carro suspeito, que realizou uma tentativa de abordagem.

No momento do incidente, Simone voltava para o comitê eleitoral, em Rocha Miranda. Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para “verificar ocorrência na Rua Pacheco da Rocha” e no local “uma pessoa relatou ter sido vítima de uma tentativa de abordagem por ocupantes de um veículo suspeito”. De acordo com a PM, não houve detidos.

O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes). A Polícia Civil investiga o caso e afirmou que a candidata foi ouvida. O veículo foi encaminhado à perícia e agentes estão realizando diligências para colher imagens de câmeras de vigilância que possam ter registrado a ação para dar continuidade às investigações.



Ataque à Zico Bacana

O episódio de Simone Sartório aconteceu pouco mais de 24 horas depois que o candidato a vereador Zico Bacana (Podemos) foi baleado de raspão na cabeça, em Anchieta. Além dele, outras quatro pessoas foram baleadas — duas morreram no local.

Zico Bacana é candidato à reeleição e foi alvo de criminosos que passaram atirando pelo bar onde ele estava na última segunda-feira. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios (DH) da capital, na Barra da Tijuca.