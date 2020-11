Polícia Militar faz operação para retirada de barricadas, em Campo Grande Divulgação

Rio - A Polícia Militar retirou, na manhã desta quarta-feira, barricadas que bloqueavam cinco ruas de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A operação teve início às 7h30 e foi realizada por homens do 41º BPM (Irajá).



Segundo a PM, foi retirado cerca de dez toneladas de materiais usados para bloquear as ruas. Foram recolhidos entulhos, 15 blocos de concreto, três postes de ferro, um portão de ferro e dois sofás.



Esses materiais impediam a passagem nas ruas do Ouro, do Petróleo, do Ferro, do Manganês e Augusto de Azevedo Santos, no bairro Jardim da Luz.

De acordo com a corporação, a remoção de barricadas, colocadas por criminosos para impedir a circulação de viaturas policiais e de outros veículos de serviço público, passou a ser incorporada como mais uma ação na rotina das unidades operacionais da PM.



De acordo com a corporação, a remoção de barricadas, colocadas por criminosos para impedir a circulação de viaturas policiais e de outros veículos de serviço público, passou a ser incorporada como mais uma ação na rotina das unidades operacionais da PM.

A Polícia Militar pede o apoio da população com denúncias sobre a ação dos criminosos. As ligações podem ser feitas para o serviço 190, para o Disque-Denúncia (2253-1177) ou para o batalhão da área.